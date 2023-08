сегодня



Документальный фильм о SANTANA покажут в кино



Sony Picture Classics и Trafalgar Releasing сообщили о том, что планируют показать в ряде кинотеатров 23-24 и 27 сентября документальный фильм о SANTANA, названный просто Carlos. Режиссером ленты былRudy Valdez ("The Sentence", "We Are: The Brooklyn Saints").











