Кавер-версия хита PROCOL HARUM от SANTANA



“Whiter Shade Of Pale”, новый сингл из альбома CARLOS SANTANA, доступен для прослушивания ниже. Этот трек войдет в диск Blessings and Miracles, релиз которого намечен на 15 октября.



Трек-лист:



01. Ghost Of Future Pull / New Light



02. Santana Celebration



03. Rumbalero (featuring Salvador Santana & Asdru Sierra)



04. Joy (Carlos Santana & Chris Stapleton)



05. Move (Carlos Santana, Rob Thomas, Zac Barnett & American Authors)



06. A Whiter Shade Of Pale (featuring Steve Winwood)



07. Break (featuring Ally Brooke)



08. She’s Fire (Diane Warren, G-Eazy & Carlos Santana)



09. Peace Power (featuring Corey Glover)



10. America For Sale (featuring Kirk Hammett & Mark Osegueda)



11. Breathing Underwater (featuring Stella Santana, Avi Snow, MVCA)



12. Mother Yes



13. Song For Cindy



14. Angel Choir (featuring Gayle Moran Corea) / All Together (featuring Chick Corea)



15. Ghost Of Future Pull II







