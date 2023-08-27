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*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
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*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
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Santana

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|||| сегодня

CARLOS SANTANA сдал назад



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CARLOS SANTANA принес извинения за свои "бесчувственные" комментарии в адрес трансгендерного сообщества.

76-летний музыкант подвергся критике, когда в социальных сетях всплыла видеозапись, на которой он высказывается против трансгендеров во время концерта в Нью-Джерси в июле этого года.

Когда Бог создал нас с вами, еще до того, как мы вышли из утробы матери, вы знали, кто вы и что вы. Позже, когда ты вырастаешь, видишь что-то и начинаешь верить, что ты можешь быть кем-то, что кажется хорошим, но ты знаешь, что это неправильно, потому что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина — вот и весь сказ.

Что бы вы ни хотели делать в своем доме, это ваше дело, я не против», — добавил музыкант, а затем упомянул о своей дружбе с "братом" Дэйвом Шапелем, который также подвергся критике за анти-ЛГБТК-комментарии, прозвучавшие в его комедийном шоу "The Closer", вышедшем на Netflix в 2021 году.

Критика, которой подвергся Santana после того, как видеоролик стал вирусным, побудила его выступить с заявлением на своей странице в еблокниге:

«Я сожалею о своих бесчувственных комментариях. Они не отражают того, насколько я хочу чтить и уважать идеалы и убеждения всех людей. Я понимаю, что мои слова задели людей, и это не было моим намерением. Я приношу искренние извинения трансгендерному сообществу и всем, кого я обидел.

Вот моя личная цель, к которой я стремлюсь каждый день. Я хочу чтить и уважать идеалы и убеждения всех людей, независимо от того, являются они представителями ЛГБТК или нет. Это планета свободной воли, и все мы наделены этой свободой. Теперь я буду стремиться к этой цели, чтобы быть счастливым и получать удовольствие, и чтобы каждый верил в то, что хочет, и следовал зову своего сердца без страха. Для того чтобы расти и сиять в свете, которым вы являетесь, быть истинным, настоящим и подлинным, требуется мужество. Мы растем и учимся излучать свой свет с любовью и комплиментами. Счастливого вам существования. Мир».






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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27 авг 2023
С
СтаканМарьиванны
ЛГБТ(КВДЖ...) – это круто!
27 авг 2023
I
Inhuman
тьфу, сломался
27 авг 2023
Magyar
Чтож ты, Карлос, сдал назад?
Like!1
27 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Зачем вообще про это говорить на концерте?) Ну типа люди пришли музыку послушать, от суеты отдохнуть и т.д., а тут тебе втирают на серьезных щах что-то на социальную тематику.
27 авг 2023
gravitgroove
еще одного выpoдки поставили на колени

просмотров: 433

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