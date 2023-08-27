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CARLOS SANTANA сдал назад



CARLOS SANTANA принес извинения за свои "бесчувственные" комментарии в адрес трансгендерного сообщества.



76-летний музыкант подвергся критике, когда в социальных сетях всплыла видеозапись, на которой он высказывается против трансгендеров во время концерта в Нью-Джерси в июле этого года.



Когда Бог создал нас с вами, еще до того, как мы вышли из утробы матери, вы знали, кто вы и что вы. Позже, когда ты вырастаешь, видишь что-то и начинаешь верить, что ты можешь быть кем-то, что кажется хорошим, но ты знаешь, что это неправильно, потому что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина — вот и весь сказ.



Что бы вы ни хотели делать в своем доме, это ваше дело, я не против», — добавил музыкант, а затем упомянул о своей дружбе с "братом" Дэйвом Шапелем, который также подвергся критике за анти-ЛГБТК-комментарии, прозвучавшие в его комедийном шоу "The Closer", вышедшем на Netflix в 2021 году.



Критика, которой подвергся Santana после того, как видеоролик стал вирусным, побудила его выступить с заявлением на своей странице в еблокниге:



«Я сожалею о своих бесчувственных комментариях. Они не отражают того, насколько я хочу чтить и уважать идеалы и убеждения всех людей. Я понимаю, что мои слова задели людей, и это не было моим намерением. Я приношу искренние извинения трансгендерному сообществу и всем, кого я обидел.



Вот моя личная цель, к которой я стремлюсь каждый день. Я хочу чтить и уважать идеалы и убеждения всех людей, независимо от того, являются они представителями ЛГБТК или нет. Это планета свободной воли, и все мы наделены этой свободой. Теперь я буду стремиться к этой цели, чтобы быть счастливым и получать удовольствие, и чтобы каждый верил в то, что хочет, и следовал зову своего сердца без страха. Для того чтобы расти и сиять в свете, которым вы являетесь, быть истинным, настоящим и подлинным, требуется мужество. Мы растем и учимся излучать свой свет с любовью и комплиментами. Счастливого вам существования. Мир».











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