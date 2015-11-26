|
|
|
все новости группы
|
сегодня
SERIOUS BLACK выпустят новый альбом зимой
Новый альбом SERIOUS BLACK будет называться "Vengeance Is Mine", дата релиза диска намечена на 25 февраля 2022 года на AFM Records. Альбом появится в продаже в виде диджипака, в бокс-сете с сувенирами и бонусным CD и на виниле в трёх вариантах цвета.
Басист и основатель группы Mario Lochert:
«На этот раз я позволил в большей степени проникнуть в мир своих эмоций и личной жизни, чем когда-либо ранее. Тексты песен нового альбома повествуют о моих переживаниях и чувствах за последние пять лет, в том числе о том, насколько сложно поддерживать группу, когда тебе плохо».
Этот альбом стал первым в составе SERIOUS BLACK для нового, опытного и талантливого вокалиста Nikola Mijić'а из Сербии. Он заменил оригинального певца группы Urban'а Breed'а. Над партиями гитар работали Dominik Sebastian и Bob Katsionis, ударные записал Ramy Ali. Продюсером материала выступил Mario Lochert.
Трек-лист:
Rock With Us Tonight
Out Of The Ashes
Fallen Hero
Senso Della Vita
Ray Of Light
Soul Divider
Tonight I’m Ready To Fight
Just For You
Soliders Of Eternal Light
The Story
Queen Of Lies
Album Of Our Life
Alea lacta Est
Bonus CD бокс-сет издания Rock With Us Tonight!:
Boys Of Summer (Don Henley)
Take On Me (A-Ha)
Wonderful Life (Black)
Rockin' In The Free World (Neil Young)
Spending My Time (Roxette)
The Look (Roxette)
Driver’s Seat (Sniff ’n’ the Tears)
Dirty Diana (Michael Jackson)
Состав группы:
Nikola Mijić (вокал)
Dominik Sebastian (гитара)
Bob Katsionis (гитара, клавишные)
Mario Lochert (бас)
Ramy Ali (ударные)
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).