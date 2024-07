сегодня



Новое видео SERIOUS BLACK



Silent Angel, новое видео группы SERIOUS BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с будущего альбома "Rise Of Akhenaton", запланированного к выходу 27 сентября этого года на AFM Records:



01. Open Your Eyes

02. We Are the Storm

03. Silent Angel

04. Take Your Life

05. Shields of Glory

06. When I´m Gone

07. United

08. Rise of Akhenaton

09. Virtual Reality

10. I Will Remember

11. Metalized







