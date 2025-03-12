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*MASTODON расстались с гитаристом 74
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
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Serious Black

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SERIOUS BLACK на PERCEPTION



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REIGNING PHOENIX MUSIC анонсировали создание подлейбла PERCEPTION.

Jochen Richert: «Мои обязанности в Reigning Phoenix Music часто отвлекали меня от того, что я люблю больше всего — работать непосредственно с группами, стимулировать их рост и помогать им полностью раскрыть свой потенциал. Теперь, с появлением Perception, я могу снова заняться развитием артистов, чему я несказанно рад. Конечно, моя главная миссия остается неизменной: помочь Reigning Phoenix Music стать одним из ведущих метал-лейблов в мире».

И первым артистом на новом лейбле стали SERIOUS BLACK.

Мы очень счастливы, и мы не могли бы найти лучшего партнера, чем Reigning Phoenix Music, поскольку они в значительной степени сочетают в себе знания и опыт. Нам комфортно в новом окружении, а воссоединение со старыми товарищами придает новому союзу еще большее значение: Все, что принадлежит друг другу, объединяется снова и снова», — комментирует основатель группы Lochert.

Jochen Richert из Perception A&R добавляет: «Mario и Dominik [Sebastian; гитара] невероятно увлечены Serious Black, и это именно то, что нужно, чтобы поднять группу еще выше. Они созданы для высшего эшелона пауэр-металла — с выдающимся написанием песен и захватывающим сценическим присутствием. Мы позаботимся о том, чтобы они достигли того уровня, к которому действительно принадлежат: самой вершины сцены!»



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12 мар 2025
Corpsegrinder04
Serious Black Это изначально Grapow/Stauch/Breed с крутым дебютником.
А сейчас это говно с ноунеймами и соответствующим материалом.

просмотров: 96

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