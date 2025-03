сегодня



SERIOUS BLACK на PERCEPTION



REIGNING PHOENIX MUSIC анонсировали создание подлейбла PERCEPTION.



Jochen Richert: «Мои обязанности в Reigning Phoenix Music часто отвлекали меня от того, что я люблю больше всего — работать непосредственно с группами, стимулировать их рост и помогать им полностью раскрыть свой потенциал. Теперь, с появлением Perception, я могу снова заняться развитием артистов, чему я несказанно рад. Конечно, моя главная миссия остается неизменной: помочь Reigning Phoenix Music стать одним из ведущих метал-лейблов в мире».



И первым артистом на новом лейбле стали SERIOUS BLACK.



Мы очень счастливы, и мы не могли бы найти лучшего партнера, чем Reigning Phoenix Music, поскольку они в значительной степени сочетают в себе знания и опыт. Нам комфортно в новом окружении, а воссоединение со старыми товарищами придает новому союзу еще большее значение: Все, что принадлежит друг другу, объединяется снова и снова», — комментирует основатель группы Lochert.



Jochen Richert из Perception A&R добавляет: «Mario и Dominik [Sebastian; гитара] невероятно увлечены Serious Black, и это именно то, что нужно, чтобы поднять группу еще выше. Они созданы для высшего эшелона пауэр-металла — с выдающимся написанием песен и захватывающим сценическим присутствием. Мы позаботимся о том, чтобы они достигли того уровня, к которому действительно принадлежат: самой вершины сцены!» http://www.serious-black.com/





