сегодня



Новое видео SERIOUS BLACK



"Metalized", новое видео группы SERIOUS BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с будущего альбома "Rise Of Akhenaton", запланированного к выходу 27 сентября этого года на AFM Records.



SERIOUS BLACK - интернациональная пауэр-метал группа, ведомая басистом и основателем Mario Lochert'ом, в разное время собирающая в своем составе известных и опытных музыкантов. Новая работа станет вторым альбомом для опытного и талантливого вокалиста Nikola Mijić'а (Eden's Curse), заменившего оригинального певца группы Urban'а Breed'а. Новая работа станет шестым номерным альбомом SERIOUS BLACK.



Состав: Nikola Mijic (вокал), Dominik Sebastian (гитара), Bob Katsionis (гитара), Mario Lochert (бас), Rami Ali (ударные).



Трек-лист:

01. Open Your Eyes

02. We Are the Storm

03. Silent Angel

04. Take Your Life

05. Shields of Glory

06. When I´m Gone

07. United

08. Rise of Akhenaton

09. Virtual Reality

10. I Will Remember

11. Metalized http://www.serious-black.com/







+0 -0



просмотров: 295