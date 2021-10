22 окт 2021



Новое видео SERIOUS BLACK



Rock With Us Tonight , новое видео SERIOUS BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vengeance Is Mine", который будет выпущен 25 февраля 2022 года на AFM Records. http://www.serious-black.com/







