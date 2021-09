сегодня



"The Story", новое видео группы SERIOUS BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vengeance Is Mine", который будет выпущен 25 февраля 2022 года на AFM Records. Это кавер на балладу, которую первоначально исполнила американская певица Brandi Carlile.







