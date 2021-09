сегодня



Обучающее видео от AD INFINITUM



AD INFINITUM опубликовали обучающее видео к новому синглу "Unstoppable". Эта песня взята из альбома "Chapter II - Legacy", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 1 LP Gatefold BLACK

- 1 CD Digipak + Patch (limited to 200 copies worldwide)

- Digital Album



"Reinvented"

"Unstoppable"

"Inferno"

"Your Enemy"

"Afterlife" (feat. Nils Molin)

"Breathe"

"Animals"

"Into The Night"

"Son Of Wallachia"

"My Justice, Your Pain"

"Haunted"

"Lullaby"







