AD INFINITUM выпустят акустическую версию дебютного альбома
AD INFINITUM сообщили, что готовят акустическую версию дебютного альбома "Chapter I: Monarchy", получившую название "Chapter I Revisited", которая выйдет в цифровом варианте 4 декабря на Napalm Records.
Видео на акустическую версию трека ”Marching On Versailles" доступно ниже.
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