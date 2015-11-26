сегодня



AD INFINITUM выпустят акустическую версию дебютного альбома



AD INFINITUM сообщили, что готовят акустическую версию дебютного альбома "Chapter I: Monarchy", получившую название "Chapter I Revisited", которая выйдет в цифровом варианте 4 декабря на Napalm Records.



Видео на акустическую версию трека ”Marching On Versailles" доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 94

