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Ad Infinitum

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Страна
SwitzerlandШвейцария
Стиль
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AD INFINITUM выпустят акустическую версию дебютного альбома



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AD INFINITUM сообщили, что готовят акустическую версию дебютного альбома "Chapter I: Monarchy", получившую название "Chapter I Revisited", которая выйдет в цифровом варианте 4 декабря на Napalm Records.

Видео на акустическую версию трека ”Marching On Versailles" доступно ниже.

AD INFINITUM Announces Chapter I Revisited - Digital Acoustic Version Of Debut Album; вЂќMarching On Versailles



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