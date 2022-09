сегодня



Дебютный альбом AD INFINITUM выйдет на виниле



Седьмого октября Napalm Records выпустит виниловую версию дебютного альбома AD INFINITUM под названием Echoes of Monarchy:



Side A

“Infected Monarchy”

“Marching On Versailles”

“Maleficent”

“See You In Hell”

“I Am The Storm”





Side B

“Fire And Ice”

“Live Before You Die”

“Revenge”

“Demons”

“Tell Me Why”





Side C

“Infected Monarchy” (Acoustic)

“Marching On Versailles” (Acoustic)

“Maleficent” (Acoustic)

“See You In Hell” (Acoustic)

“I Am The Storm” (Acoustic)





Side D

“Fire And Ice” (Acoustic)

“Live Before You Die” (Acoustic)

“Revenge” (Acoustic)

“Demons” (Acoustic)

“Tell Me Why” (Acoustic)







