сегодня



Демонстрационное видео от AD INFINITUM



AD INFINITUM опубликовали видео, в котором гитарист группы, Adrian Thessenvitz демонстрирует исполнение композиции "Upside Down". Этот трек взят из нового альбома "Chapter III - Downfall", который выйдет на Napalm Records 31 марта и будет доступен в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- CD Digipak + Shirt Bundle

- 1 LP Gatefold CURACAO - limited to 300 copies worldwide

- 1 LP Gatefold Black

- Digital Album



Трек-лист:



"Eternal Rains"

"Upside Down"

"Seth"

"From The Ashes"

"Somewhere Better"

"The Underworld"

"Ravenous"

"Under The Burning Skies"

"Architect Of Paradise"

"The Serpent's Downfall"

"New Dawn"

"Legends" (Featuring Chrigel Glanzmann)







+0 -0



просмотров: 136