Новое видео AD INFINITUM



“Fire And Ice”, новое видео группы AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chapter I: Monarchy, выпущенного третьего апреля на Napalm Records:



"Infected Monarchy"

"Marching On Versailles"

"Maleficient"

"See You In Hell"

"I Am The Storm"

"Fire And Ice"

"Live Before You Die"

"Revenge"

"Demons"

"Tell Me Why"

"See you In Hell" (Acoustic)

"Tell Me Why" (Acoustic)

"Marching On Versailles" (Instrumental)

"See You In Hell" (Instrumental)

"This Is Halloween"







