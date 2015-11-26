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Новое видео AD INFINITUM



“Afterlife”, новое видео группы AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chapter II - Legacy", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 CD Digipak

- 1 LP Gatefold BLACK

- 1 CD Digipak + Patch (limited to 200 copies worldwide)

- Digital Album



"Reinvented"

"Unstoppable"

"Inferno"

"Your Enemy"

"Afterlife" (feat. Nils Molin)

"Breathe"

"Animals"

"Into The Night"

"Son Of Wallachia"

"My Justice, Your Pain"

"Haunted"

"Lullaby"

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