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Ad Infinitum

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SwitzerlandШвейцария
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Новое видео AD INFINITUM



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“Afterlife”, новое видео группы AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chapter II - Legacy", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:

- 1 CD Digipak
- 1 LP Gatefold BLACK
- 1 CD Digipak + Patch (limited to 200 copies worldwide)
- Digital Album

"Reinvented"
"Unstoppable"
"Inferno"
"Your Enemy"
"Afterlife" (feat. Nils Molin)
"Breathe"
"Animals"
"Into The Night"
"Son Of Wallachia"
"My Justice, Your Pain"
"Haunted"
"Lullaby"

AD INFINITUM Release Music Video For New Single вЂњAfterlifeвЂќ Feat. NILS MOLIN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

WarSong


30 сен 2021, 13:01		Смотрю их клипы только из-за мадам Бонни.


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