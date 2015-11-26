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Новое видео AD INFINITUM
“Afterlife”, новое видео группы AD INFINITUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chapter II - Legacy", выходящего 29 октября на Napalm Records в следующих вариантах:
- 1 CD Digipak
- 1 LP Gatefold BLACK
- 1 CD Digipak + Patch (limited to 200 copies worldwide)
- Digital Album
"Reinvented"
"Unstoppable"
"Inferno"
"Your Enemy"
"Afterlife" (feat. Nils Molin)
"Breathe"
"Animals"
"Into The Night"
"Son Of Wallachia"
"My Justice, Your Pain"
"Haunted"
"Lullaby"
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WarSong
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