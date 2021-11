1 ноя 2021



Новое видео BAD WOLVES



"If Tomorrow Never Comes", новое видео группы BAD WOLVES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dear Monsters", выпущенного 29 октября.



Трек-лист:



01. Sacred Kiss



02. Never Be The Same



03. Lifeline



04. Wildfire



05. Comatose



06. Gone



07. On The Case



08. If Tomorrow Never Comes



09. Springfield Summer



10. House Of Cards



11. Classica



12. In The Middle



















