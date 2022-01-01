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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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*

Bad Wolves

*



2 мар 2022 : 		 BAD WOLVES выступили с новым вокалистом

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

5 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

10 сен 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

10 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала BAD WOLVES

8 июн 2021 : 		 BAD WOLVES нашли вокалиста

10 янв 2021 : 		 BAD WOLVES расстались с вокалистом

8 дек 2020 : 		 Гитарист BAD WOLVES в новом треке ROYALTY KULT

12 ноя 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

12 июн 2020 : 		 А вот гитарист BAD WOLVES несогласен!

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES пояснил за ролик

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «#BlackLivesMatter придумал Сорос»

25 май 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «В пандемии виноват Китай!»

1 фев 2020 : 		 Участники THE CRANBERRIES считают, что BAD WOLVES слишком рано выпустили “Zombie”

14 янв 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

25 окт 2019 : 		 Новое видео BAD WOLVES

15 окт 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 сен 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

26 авг 2019 : 		 Новый альбом BAD WOLVES выйдет осенью

23 авг 2019 : 		 Новое видео BAD WOLVES

27 июл 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 май 2019 : 		 BAD WOLVES завершили работу над вторым альбомом

8 окт 2018 : 		 BAD WOLVES сняли видео "No Masters"

17 авг 2018 : 		 BAD WOLVES получили платину

21 июн 2018 : 		 BAD WOLVES пожертвовали $250,000 семье Долорес О'Риордан

15 июн 2018 : 		 Новое видео BAD WOLVES
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|||| 2 мар 2022

BAD WOLVES выступили с новым вокалистом



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BAD WOLVES отыграли первое шоу с новым вокалистом Daniel'ом "DL" Laskiewicz'ом — видео доступно ниже.

Watch: BAD WOLVES Play First Show With New Singer DANIEL 'DL' LASKIEWICZ








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КомментарииСкрыть/показать 1 )
2 мар 2022, 23:54
Отстойная копия отстойных ffdp


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