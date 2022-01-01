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DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
38
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
22
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
16
Новое видео SCORPIONS
14
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
13
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
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Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
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DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
38
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
22
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
16
Новое видео SCORPIONS
14
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
13
все новости группы
Bad Wolves
США
Modern Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/badwolvesofficial/
2 мар 2022
:
BAD WOLVES выступили с новым вокалистом
1 ноя 2021
:
Новое видео BAD WOLVES
5 окт 2021
:
Видео с текстом от BAD WOLVES
10 сен 2021
:
Новое видео BAD WOLVES
10 июн 2021
:
Фрагмент нового материала BAD WOLVES
8 июн 2021
:
BAD WOLVES нашли вокалиста
10 янв 2021
:
BAD WOLVES расстались с вокалистом
8 дек 2020
:
Гитарист BAD WOLVES в новом треке ROYALTY KULT
12 ноя 2020
:
Новое видео BAD WOLVES
12 июн 2020
:
А вот гитарист BAD WOLVES несогласен!
12 июн 2020
:
Вокалист BAD WOLVES пояснил за ролик
12 июн 2020
:
Вокалист BAD WOLVES: «#BlackLivesMatter придумал Сорос»
25 май 2020
:
Вокалист BAD WOLVES: «В пандемии виноват Китай!»
1 фев 2020
:
Участники THE CRANBERRIES считают, что BAD WOLVES слишком рано выпустили “Zombie”
14 янв 2020
:
Новое видео BAD WOLVES
25 окт 2019
:
Новое видео BAD WOLVES
15 окт 2019
:
Новая песня BAD WOLVES
21 сен 2019
:
Новая песня BAD WOLVES
26 авг 2019
:
Новый альбом BAD WOLVES выйдет осенью
23 авг 2019
:
Новое видео BAD WOLVES
27 июл 2019
:
Новая песня BAD WOLVES
21 май 2019
:
BAD WOLVES завершили работу над вторым альбомом
8 окт 2018
:
BAD WOLVES сняли видео "No Masters"
17 авг 2018
:
BAD WOLVES получили платину
21 июн 2018
:
BAD WOLVES пожертвовали $250,000 семье Долорес О'Риордан
15 июн 2018
:
Новое видео BAD WOLVES
29 апр 2018
:
BAD WOLVES исполняют кавер-версию THE CRANBERRIES в акустике
3 апр 2018
:
Видео с текстом от BAD WOLVES
29 мар 2018
:
BAD WOLVES в "The Late Late Show"
25 мар 2018
:
Новый песни BAD WOLVES
21 мар 2018
:
Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной
23 фев 2018
:
Кавер-версия THE CRANBERRIES от BAD WOLVES
20 янв 2018
:
Кавер-версия THE CRANBERRIES от BAD WOLVES
17 янв 2018
:
Долорес О'Риордан записывала песню с BAD WOLVES
3 ноя 2017
:
Видео с текстом от BAD WOLVES
3 ноя 2017
:
Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной
1 май 2017
:
Новое видео BAD WOLVES
19 апр 2017
:
Музыканты из DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY в новом проекте BAD WOLVES
2 мар 2022
BAD WOLVES выступили с новым вокалистом
BAD WOLVES отыграли первое шоу с новым вокалистом Daniel'ом "DL" Laskiewicz'ом — видео доступно ниже.
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jesus666
2 мар 2022, 23:54
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jesus666
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).