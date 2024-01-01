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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 141
*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Bad Wolves

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26 янв 2024 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

4 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

29 сен 2023 : 		 Новое видео BAD WOLVES

19 авг 2023 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 июл 2023 : 		 Новое видео BAD WOLVES

27 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

14 окт 2022 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от BAD WOLVES

29 июл 2022 : 		 Новое видео BAD WOLVES

1 июл 2022 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

2 июн 2022 : 		 BAD WOLVES нашли гитариста

25 мар 2022 : 		 Новое видео BAD WOLVES

2 мар 2022 : 		 BAD WOLVES выступили с новым вокалистом

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

5 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

10 сен 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

10 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала BAD WOLVES

8 июн 2021 : 		 BAD WOLVES нашли вокалиста

10 янв 2021 : 		 BAD WOLVES расстались с вокалистом

8 дек 2020 : 		 Гитарист BAD WOLVES в новом треке ROYALTY KULT

12 ноя 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

12 июн 2020 : 		 А вот гитарист BAD WOLVES несогласен!

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES пояснил за ролик

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «#BlackLivesMatter придумал Сорос»

25 май 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «В пандемии виноват Китай!»

1 фев 2020 : 		 Участники THE CRANBERRIES считают, что BAD WOLVES слишком рано выпустили “Zombie”

14 янв 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES
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Видео с текстом от BAD WOLVES



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BAD WOLVES опубликовали официальное видео с текстом на песню “Knife,” взятую из нового ЕР Knife.




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