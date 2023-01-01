Новая песня BAD WOLVES

"Legends Never Die", новая песня группы BAD WOLVES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Die About It", выход которого запланирован на третье ноября на Better Noise Music:
01. Intro
02. Bad Friend
03. Die About It
04. Savior
05. Hungry For Life
06. Legends Never Die
07. NDA
08. Move On
09. Masquerade
10. Say It Again
11. It's You (2 Months)
12. Turn It Down
13. Set You On Fire
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