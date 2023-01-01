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Bad Wolves

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19 авг 2023 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 июл 2023 : 		 Новое видео BAD WOLVES

27 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

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1 июл 2022 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

2 июн 2022 : 		 BAD WOLVES нашли гитариста

25 мар 2022 : 		 Новое видео BAD WOLVES

2 мар 2022 : 		 BAD WOLVES выступили с новым вокалистом

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

5 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

10 сен 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

10 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала BAD WOLVES

8 июн 2021 : 		 BAD WOLVES нашли вокалиста

10 янв 2021 : 		 BAD WOLVES расстались с вокалистом

8 дек 2020 : 		 Гитарист BAD WOLVES в новом треке ROYALTY KULT

12 ноя 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

12 июн 2020 : 		 А вот гитарист BAD WOLVES несогласен!

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES пояснил за ролик

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25 май 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «В пандемии виноват Китай!»

1 фев 2020 : 		 Участники THE CRANBERRIES считают, что BAD WOLVES слишком рано выпустили “Zombie”

14 янв 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

25 окт 2019 : 		 Новое видео BAD WOLVES

15 окт 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 сен 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES
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Новая песня BAD WOLVES



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"Legends Never Die", новая песня группы BAD WOLVES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Die About It", выход которого запланирован на третье ноября на Better Noise Music:

01. Intro
02. Bad Friend
03. Die About It
04. Savior
05. Hungry For Life
06. Legends Never Die
07. NDA
08. Move On
09. Masquerade
10. Say It Again
11. It's You (2 Months)
12. Turn It Down
13. Set You On Fire




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