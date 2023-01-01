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Новая песня BAD WOLVES



"Legends Never Die", новая песня группы BAD WOLVES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Die About It", выход которого запланирован на третье ноября на Better Noise Music:



01. Intro

02. Bad Friend

03. Die About It

04. Savior

05. Hungry For Life

06. Legends Never Die

07. NDA

08. Move On

09. Masquerade

10. Say It Again

11. It's You (2 Months)

12. Turn It Down

13. Set You On Fire







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