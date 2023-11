сегодня



Видео с текстом от BAD WOLVES



BAD WOLVES опубликовали официальное видео с текстом на песню “Savior,” взятую из альбома "Die About It" и выпущенного третьего ноября на Better Noise Music:



01. Intro

02. Bad Friend

03. Die About It

04. Savior

05. Hungry For Life

06. Legends Never Die

07. NDA

08. Move On

09. Masquerade

10. Say It Again

11. It's You (2 Months)

12. Turn It Down

13. Set You On Fire







