сегодня



BAD WOLVES нашли гитариста



BAD WOLVES сообщили о том, что новым гитаристом стал Max Karon, который заменил ушедшего ранее Chris'a Cain'a.



«С большим воодушевлением мы объявляем о нашем новом постоянном гитаристе Max'е Karon't. Самое забавное, что для нас это не новый человек: он основал группу вместе с создателем Johnэом Boecklin'ом в 2014 году и был одним из основных авторов/исполнителей на всех трёх альбомах BAD WOLVES. Так как он был ключевым ингредиентом звучания BAD WOLVES, это было безошибочным выбором. Нет на свете человека, который бы лучше подходил для BAD WOLVES, чем сам Max».



Max: «Словами трудно выразить, насколько я рад и благодарен за эту возможность, и насколько уместным я себя здесь чувствую. Будучи частью BAD WOLVES с самого начала, я очень горжусь тем, что присоединяюсь к ним в полной мере. Удивительно, как далеко продвинулась эта группа, и я так взволнован и полон желания увидеть, как далеко мы сможем зайти. Я с нетерпением жду всего, что связано с этой новой главой. Увидимся на концертах!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 67

