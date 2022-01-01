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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 16
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 16
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
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Bad Wolves

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2 мар 2022 : 		 BAD WOLVES выступили с новым вокалистом

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

5 окт 2021 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

10 сен 2021 : 		 Новое видео BAD WOLVES

10 июн 2021 : 		 Фрагмент нового материала BAD WOLVES

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10 янв 2021 : 		 BAD WOLVES расстались с вокалистом

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12 ноя 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

12 июн 2020 : 		 А вот гитарист BAD WOLVES несогласен!

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES пояснил за ролик

12 июн 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «#BlackLivesMatter придумал Сорос»

25 май 2020 : 		 Вокалист BAD WOLVES: «В пандемии виноват Китай!»

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14 янв 2020 : 		 Новое видео BAD WOLVES

25 окт 2019 : 		 Новое видео BAD WOLVES

15 окт 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 сен 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

26 авг 2019 : 		 Новый альбом BAD WOLVES выйдет осенью

23 авг 2019 : 		 Новое видео BAD WOLVES

27 июл 2019 : 		 Новая песня BAD WOLVES

21 май 2019 : 		 BAD WOLVES завершили работу над вторым альбомом

8 окт 2018 : 		 BAD WOLVES сняли видео "No Masters"

17 авг 2018 : 		 BAD WOLVES получили платину
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BAD WOLVES нашли гитариста



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BAD WOLVES сообщили о том, что новым гитаристом стал Max Karon, который заменил ушедшего ранее Chris'a Cain'a.

«С большим воодушевлением мы объявляем о нашем новом постоянном гитаристе Max'е Karon't. Самое забавное, что для нас это не новый человек: он основал группу вместе с создателем Johnэом Boecklin'ом в 2014 году и был одним из основных авторов/исполнителей на всех трёх альбомах BAD WOLVES. Так как он был ключевым ингредиентом звучания BAD WOLVES, это было безошибочным выбором. Нет на свете человека, который бы лучше подходил для BAD WOLVES, чем сам Max».

Max: «Словами трудно выразить, насколько я рад и благодарен за эту возможность, и насколько уместным я себя здесь чувствую. Будучи частью BAD WOLVES с самого начала, я очень горжусь тем, что присоединяюсь к ним в полной мере. Удивительно, как далеко продвинулась эта группа, и я так взволнован и полон желания увидеть, как далеко мы сможем зайти. Я с нетерпением жду всего, что связано с этой новой главой. Увидимся на концертах!»




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