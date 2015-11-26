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Immolation

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26 ноя 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

9 авг 2019 : 		 IMMOLATION запишут диск в 2020 году

4 июн 2019 : 		 Новое видео IMMOLATION

1 май 2019 : 		 IMMOLATION планируют выпустить новый альбом в этом году

6 июл 2018 : 		 Новое видео IMMOLATION

28 мар 2017 : 		 Концертное видео IMMOLATION

3 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

16 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

25 янв 2017 : 		 Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

7 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

19 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

15 дек 2016 : 		 Новая песня IMMOLATION

17 ноя 2016 : 		 Винилы IMMOLATION выйдут зимой

16 сен 2016 : 		 IMMOLATION завершают работу над альбомом

24 фев 2014 : 		 Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS

8 май 2013 : 		 IMMOLATION о Джеффе Ханнемане

26 апр 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

20 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

9 апр 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION

28 мар 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

27 мар 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION

9 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

5 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMMOLATION

22 фев 2013 : 		 Новый альбом IMMOLATION выйдет в мае

16 авг 2012 : 		 IMMOLATION заканчивают работу над альбомом
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Новое видео IMMOLATION



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"Rise The Heretics", новое видео группы IMMOLATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Atonement".

IMMOLATION Premier "Rise The Heretics" Music Video; New York City Show Scheduled In March



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


26 ноя 2021, 17:47		водила так смешно кривляется. А вообще унылая команда. Витал Римейнс куда интереснее и атмосфернее.

Sw0Rn


26 ноя 2021, 18:07		Да не, ты чо, Росс Долан - бог!


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