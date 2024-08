сегодня



Книга IMMOLATION выйдет осенью



В ноябре Decibel Books выпустят официальную историю IMMOLATION, 400-страничную "Into Everlasting Fire: The Official History Of Immolation", фрагмент из которой доступен уже сейчас.







