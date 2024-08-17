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*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 27
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 21
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Immolation

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17 авг 2024 : 		 Книга IMMOLATION выйдет осенью

14 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления IMMOLATION

18 фев 2022 : 		 Новое видео IMMOLATION

24 янв 2022 : 		 Новое видео IMMOLATION

11 дек 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

26 ноя 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

9 авг 2019 : 		 IMMOLATION запишут диск в 2020 году

4 июн 2019 : 		 Новое видео IMMOLATION

1 май 2019 : 		 IMMOLATION планируют выпустить новый альбом в этом году

6 июл 2018 : 		 Новое видео IMMOLATION

28 мар 2017 : 		 Концертное видео IMMOLATION

3 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

16 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

25 янв 2017 : 		 Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

7 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

19 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

15 дек 2016 : 		 Новая песня IMMOLATION

17 ноя 2016 : 		 Винилы IMMOLATION выйдут зимой

16 сен 2016 : 		 IMMOLATION завершают работу над альбомом

24 фев 2014 : 		 Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS

8 май 2013 : 		 IMMOLATION о Джеффе Ханнемане

26 апр 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

20 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

9 апр 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION

28 мар 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION
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|||| сегодня

Книга IMMOLATION выйдет осенью



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В ноябре Decibel Books выпустят официальную историю IMMOLATION, 400-страничную "Into Everlasting Fire: The Official History Of Immolation", фрагмент из которой доступен уже сейчас.




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17 авг 2024
Theopeshew
На русском языке будет?
17 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Theopeshew, конечно, будет на всех языках народов России, даже на бурятском, адыгейском и эрзянском.
Like!1
17 авг 2024
WahrandPhain
Вашингтон Ирвинг, метал стар запросто может перевести, так что всё возможно. Другой вопрос, какой там интерес, что у них такого происходило? Как по мне, биография иммолейшн помещается на листок А5 на одну сторону) крупным шрифтом причем.
Like!1
17 авг 2024
Damien
WahrandPhain, авторам книги, видимо, есть много чего рассказать и за пределами листка формата А5. А уж если с компьютерным переводом на русский, то, должно быть, светоч донесённой истины обожжет лучами просветления всех страждущих без исключения.

просмотров: 328

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