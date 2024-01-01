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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Immolation

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14 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления IMMOLATION

18 фев 2022 : 		 Новое видео IMMOLATION

24 янв 2022 : 		 Новое видео IMMOLATION

11 дек 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

26 ноя 2021 : 		 Новое видео IMMOLATION

9 авг 2019 : 		 IMMOLATION запишут диск в 2020 году

4 июн 2019 : 		 Новое видео IMMOLATION

1 май 2019 : 		 IMMOLATION планируют выпустить новый альбом в этом году

6 июл 2018 : 		 Новое видео IMMOLATION

28 мар 2017 : 		 Концертное видео IMMOLATION

3 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

16 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

25 янв 2017 : 		 Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION

17 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

7 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

19 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

15 дек 2016 : 		 Новая песня IMMOLATION

17 ноя 2016 : 		 Винилы IMMOLATION выйдут зимой

16 сен 2016 : 		 IMMOLATION завершают работу над альбомом

24 фев 2014 : 		 Музыканты IMMOLATION, INTRONAUT на сольной работе KARYN CRISIS

8 май 2013 : 		 IMMOLATION о Джеффе Ханнемане

26 апр 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

20 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома IMMOLATION

9 апр 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION

28 мар 2013 : 		 Видео с текстом от IMMOLATION

27 мар 2013 : 		 Новая песня IMMOLATION
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Профессиональное видео с выступления IMMOLATION



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Профессиональное видео с выступления IMMOLATION, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

IMMOLATION Live At Wacken Open Air 2023; Pro-Shot Video Released




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