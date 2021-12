сегодня



Новое видео IMMOLATION



"Acts Of God", новое видео группы IMMOLATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Acts Of God" выходящего 18 февраля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Abandoned



02. An Act Of God



03. The Age Of No Light



04. Noose Of Thorns



05. Shed The Light



06. Blooded



07. Overtures Of The Wicked



08. Immoral Stain



09. Incineration Procession



10. Broken Prey



11. Derelict Of Spirit



12. When Halos Burn



13. Let The Darkness In



14. And The Flames Wept



15. Apostle













