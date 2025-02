сегодня



Переиздание IMMOLATION выйдет весной



Nuclear Blast седьмого марта выпустит виниловую версию альбома IMMOLATION Majesty And Decay:



“Intro”

“The Purge”

“A Token Of Malice”

“Majesty And Decay”

“Divine Code”

“In Human Form”

“A Glorious Epoch”

“Interlude”

“A Thunderous Consequence”

“The Rapture Of Ghosts”

“Power And Shame”

“The Comfort Of Cowards” https://immolation.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 195