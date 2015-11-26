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Immolation

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Новое видео IMMOLATION



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Blooded, новое видео группы IMMOLATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Acts Of God" выходящего 18 февраля на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Abandoned

02. An Act Of God

03. The Age Of No Light

04. Noose Of Thorns

05. Shed The Light

06. Blooded

07. Overtures Of The Wicked

08. Immoral Stain

09. Incineration Procession

10. Broken Prey

11. Derelict Of Spirit

12. When Halos Burn

13. Let The Darkness In

14. And The Flames Wept

15. Apostle




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