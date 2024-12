сегодня



Новый ЕР HANGING GARDEN выйдет весной



HANGING GARDEN сообщили о том, что новый ЕР, получивший название “The Unending”, 14 марта:



1. To Seize the Night

2. The Passage

3. Morgan’s Trail

4. The First Sunrise http://www.hanging-garden.net





