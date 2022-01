сегодня



Фрагмент концертного релиза ARCHITECTS



ARCHITECTS 25 марта выпустят концертный релиз "For Those That Wish To Exist At Abbey Road", фрагмент которого, "Impermanence", доступен ниже. В ходе стрима группа исполнила материал альбома "For Those That Wish To Exist" (первое место в национальных чартах) с оркестром.



Трек-лист:



"Do You Dream Of Armageddon?" (Live From Abbey Road)

"Black Lungs" (Live From Abbey Road)

"Giving Blood" (Live From Abbey Road)

"Discourse Is Dead" (Live From Abbey Road)

"Dead Butterflies" (Live From Abbey Road)

"An Ordinary Extinction" (Live From Abbey Road)

"Impermanence" (Live From Abbey Road)

"Flight Without Feathers" (Live From Abbey Road)

"Little Wonder" (Live From Abbey Road)

"Animals" (Live From Abbey Road)

"Libertine" (Live From Abbey Road)

"Goliath" (Live From Abbey Road)

"Demi God" (Live From Abbey Road)

"Meteor (Live From Abbey" Road)

"Dying Is Absolutely Safe" (Live From Abbey Road)







