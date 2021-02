сегодня



Новая песня ARCHITECTS



"Meteor", новая песня ARCHITECTS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "For Those That Wish To Exist", выходящего 26 февраля на Epitaph.



Трек-лист:



01. Do You Dream Of Armageddon?



02. Black Lungs



03. Giving Blood



04. Discourse Is Dead



05. Dead Butterflies



06. An Ordinary Extinction



07. Impermanence (feat Winston McCall of PARKWAY DRIVE)



08. Flight Without Feathers



09. Little Wonder (feat. Mike Kerr of ROYAL BLOOD)



10. Animals



11. Libertine



12. Goliath (feat. Simon Neil of BIFFY CLYRO)



13. Demi God



14. Meteor



15. Dying Is Absolutely Safe http://www.architectsofficial.com/







