Видео с текстом от ARCHITECTS

ARCHITECTS опубликовали официальное видео с текстом к композиции Doomscrolling, которая взята из альбома "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", выпущенного 21 октября на Epitaph.
Трек-лист:
01. Deep Fake
02. Tear Gas
03. Spit The Bone
04. Burn Down My House
05. Living Is Killing Us
06. When We Were Young
07. Doomscrolling
08. Born Again Pessimist
09. A New Moral Low Ground
10. All The Love In The World
11. Be Very Afraid
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