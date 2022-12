сегодня



Видео с текстом от ARCHITECTS



ARCHITECTS опубликовали официальное видео с текстом к композиции Doomscrolling, которая взята из альбома "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", выпущенного 21 октября на Epitaph.



Трек-лист:



01. Deep Fake

02. Tear Gas

03. Spit The Bone

04. Burn Down My House

05. Living Is Killing Us

06. When We Were Young

07. Doomscrolling

08. Born Again Pessimist

09. A New Moral Low Ground

10. All The Love In The World

11. Be Very Afraid http://www.architectsofficial.com/







+0 -0



просмотров: 149