сегодня



ARCHITECTS впервые стали первыми



ARCHITECTS впервые в своей карьере заняли первую строчку национальных чартах с пластинкой "For Those That Wish To Exist". Но это не только первый раз в карьере, когда группа поднялась на высшую строку, но и впервые в истории альбом попал в Top10 — до этого лучшим результатом была пятнадцатая позиция с "All Our Gods Have Abandoned Us".































+3 -3



( 1 ) просмотров: 645