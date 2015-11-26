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Architects

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ARCHITECTS впервые стали первыми



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ARCHITECTS впервые в своей карьере заняли первую строчку национальных чартах с пластинкой "For Those That Wish To Exist". Но это не только первый раз в карьере, когда группа поднялась на высшую строку, но и впервые в истории альбом попал в Top10 — до этого лучшим результатом была пятнадцатая позиция с "All Our Gods Have Abandoned Us".

ARCHITECTS Top U.K. Album Chart For First Time With 'For Those That Wish To Exist'














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

matthew3833


9 мар 2021, 19:33		Хороший альбом. Заслужили быть первыми хоть когда-то.


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