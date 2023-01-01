Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 28
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 20
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
*Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 28
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
[= ||| все новости группы



*

Architects

*



4 дек 2023 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCHITECTS

28 мар 2023 : 		 Концертное видео ARCHITECTS

15 дек 2022 : 		 Видео с текстом от ARCHITECTS

21 окт 2022 : 		 Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания

17 окт 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

31 авг 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

12 июл 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 апр 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

27 янв 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ARCHITECTS

15 ноя 2021 : 		 Стрим от ARCHITECTS

30 мар 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 мар 2021 : 		 ARCHITECTS впервые стали первыми

22 фев 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 фев 2021 : 		 Новая песня ARCHITECTS

20 янв 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

3 дек 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 окт 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS

19 мар 2019 : 		 Концертное видео ARCHITECTS

29 окт 2018 : 		 Новое видео ARCHITECTS

18 окт 2018 : 		 Документальный фильм от ARCHITECTS

4 окт 2018 : 		 ARCHITECTS опубликовали новое видео

13 сен 2018 : 		 Новое видео ARCHITECTS

6 сен 2017 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 фев 2017 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 авг 2016 : 		 Умер гитарист ARCHITECTS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ARCHITECTS



zoom
Seeing Red, новое видео ARCHITECTS, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 35

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом