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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Architects

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21 окт 2022 : 		 Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания

17 окт 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

31 авг 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

12 июл 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 апр 2022 : 		 Новое видео ARCHITECTS

27 янв 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ARCHITECTS

15 ноя 2021 : 		 Стрим от ARCHITECTS

30 мар 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 мар 2021 : 		 ARCHITECTS впервые стали первыми

22 фев 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

9 фев 2021 : 		 Новая песня ARCHITECTS

20 янв 2021 : 		 Новое видео ARCHITECTS

3 дек 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS

21 окт 2020 : 		 Новое видео ARCHITECTS

19 мар 2019 : 		 Концертное видео ARCHITECTS

29 окт 2018 : 		 Новое видео ARCHITECTS

18 окт 2018 : 		 Документальный фильм от ARCHITECTS

4 окт 2018 : 		 ARCHITECTS опубликовали новое видео

13 сен 2018 : 		 Новое видео ARCHITECTS

6 сен 2017 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 фев 2017 : 		 Новое видео ARCHITECTS

22 авг 2016 : 		 Умер гитарист ARCHITECTS

26 май 2016 : 		 Новое видео ARCHITECTS

23 май 2016 : 		 Новая песня ARCHITECTS

12 апр 2016 : 		 Новое видео ARCHITECTS

8 мар 2016 : 		 Новое видео ARCHITECTS
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|||| 21 окт 2022

Новый альбом ARCHITECTS доступен для прослушивания



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"The Classic Symptoms Of A Broken Spirit", новый альбом ARCHITECTS, доступен для прослушивания ниже.




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