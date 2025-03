сегодня



Новое видео JACK STARR



“Rise Up”, новое видео JACK STARR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Out Of The Darkness Part II, выход которого намечен на 25 апреля:



“Hand Of Doom”

“Endless Night”

“Into The Pit”

“Rise Up”

“Underneath The Velvet Sky”

“Tonight We Ride”

“The Night Has A Thousand Eyes”

“Sahara Winds”

“The Greater Good”

“Soulkeeper”

“Savage At The Gate” (Bonus Track)

“The Lesson” (Bonus Track)



Состав:



Giles Lavery – Vocals (Warlord, Alcatrazz)

Jack Starr – Lead Guitar

Eric Juris – Lead Guitar (Warlord)

Gene Cooper – Bass

Rhino – Drums (ex-Manowar)



Гости:



Mark Zonder – Drums (Warlord, ex-Fates Warning)

Jimmy Waldo – Keyboards (Alcatrazz, Warlord, New England)



– Produced and mixed by Thomas Mergler

– Co-Produced by Giles Lavery & Jack Starr http://www.jackstarr.com/







