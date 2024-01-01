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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 55
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 29
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Jack Starr's Burning Starr

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19 июн 2024 : 		 JACK STARR и GILES LAVERY работают над альбомом

20 сен 2022 : 		 Антология от JACK STARR’s BURNING STARR

21 июн 2022 : 		 Новое видео JACK STARR’s BURNING STARR

19 июн 2022 : 		 Новый альбом JACK STARR’s BURNING STARR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR на Global Rock Records

29 сен 2021 : 		 JACK STARR’s BURNING STARR планируют новый альбом

23 сен 2017 : 		 Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью

5 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JACK STARR'S BURNING STARR

14 авг 2017 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

10 июн 2017 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет летом

11 мар 2015 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR готовятся к записи

25 июн 2014 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

28 ноя 2013 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR выпустит новый альбом

4 авг 2012 : 		 MARTA GABRIEL (CRYSTAL VIPER) поедет в тур с JACK STARR'S BURNING STARR

15 июн 2012 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

9 дек 2011 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR планируют съемку DVD

5 ноя 2011 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет в ноябре
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JACK STARR и GILES LAVERY работают над альбомом



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JACK STARR объединился с вокалистом WARLORD GILES LAVERY для записи продолжения альбома 1984 года Out Of The Darkness. Релиз Out Of The Darkness II намечен на начало года.

Jack: «40 лет назад я записал альбом под названием Out of the Darkness... Этот альбом был очень хорошо принят критиками и поклонниками и с тех пор много раз переиздавался по всему миру. Теперь, в 2024 году, я рад представить Out Of The Darkness Part II, продолжающий наследие этого альбома с великолепным вокалом Giles Lavery»

JACK STARR And GILES LAVERY Join Forces On New Album Out Of The Darkness II




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