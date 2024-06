сегодня



JACK STARR и GILES LAVERY работают над альбомом



JACK STARR объединился с вокалистом WARLORD GILES LAVERY для записи продолжения альбома 1984 года Out Of The Darkness. Релиз Out Of The Darkness II намечен на начало года.



Jack: «40 лет назад я записал альбом под названием Out of the Darkness... Этот альбом был очень хорошо принят критиками и поклонниками и с тех пор много раз переиздавался по всему миру. Теперь, в 2024 году, я рад представить Out Of The Darkness Part II, продолжающий наследие этого альбома с великолепным вокалом Giles Lavery»







