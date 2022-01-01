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God Forbid

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15 мар 2022 : 		 GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL

9 апр 2021 : 		 Альбом GOD FORBID выйдет на виниле

19 авг 2013 : 		 GOD FORBID объявили о распаде

26 июл 2013 : 		 Гитарист GOD FORBID основал рок-группу

2 авг 2012 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Ситуация с Randy Blythe'ом может повлиять на мое решение о посещении Чехии»

13 июл 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 июл 2012 : 		 Демонстрационное видео GOD FORBID

22 мар 2012 : 		 Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID

20 мар 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 мар 2012 : 		 Новая песня GOD FORBID

17 фев 2012 : 		 Семпл нового трека GOD FORBID

15 фев 2012 : 		 Название нового альбома GOD FORBID и его обложка

13 янв 2012 : 		 Новый альбом GOD FORBID микшируется

10 окт 2011 : 		 GOD FORBID готовятся к студийной работе

3 сен 2011 : 		 Новое демо GOD FORBID

9 авг 2011 : 		 GOD FORBID на VICTORY RECORDS

7 авг 2010 : 		 DAN NELSON исполнил кавер-версию PANTERA вместе с GOD FORBID

20 янв 2010 : 		 GOD FORBID анонсировали нового участника

30 дек 2009 : 		 Вокалист GOD FORBID о смерти ударника AVENGED SEVENFOLD

11 фев 2009 : 		 Новый альбом GOD FORBID online!

28 янв 2009 : 		 Новая песня GOD FORBID в сети

19 дек 2008 : 		 GOD FORBID раскрыли обложку и трек-лист нового альбома

7 дек 2008 : 		 GOD FORBID: новая песня в сети

18 сен 2008 : 		 GOD FORBID опубликовали в сети новую песню

7 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме и DVD GOD FORBID

12 окт 2002 : 		 У GOD FORBID готов новый альбом
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GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL



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GOD FORBID сообщили, что соберутся для выступления в рамках BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL, который состоится с восьмого по одиннадцатое сентября на Virginia International Raceway, Alton, Virginia.

Doc Coyle:

«Я не был уверен, что это когда-нибудь произойдёт, но я не могу передать, как я рад объявить, что GOD FORBID воссоединяются, чтобы выступить на Blue Ridge Rock Festival в этом году. Это мои братья, и я не могу дождаться возможности поделиться этим с фанатами, которые давно ждали этого события!»

Reunited GOD FORBID To Perform At This Year





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