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GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL



GOD FORBID сообщили, что соберутся для выступления в рамках BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL, который состоится с восьмого по одиннадцатое сентября на Virginia International Raceway, Alton, Virginia.



Doc Coyle:



«Я не был уверен, что это когда-нибудь произойдёт, но я не могу передать, как я рад объявить, что GOD FORBID воссоединяются, чтобы выступить на Blue Ridge Rock Festival в этом году. Это мои братья, и я не могу дождаться возможности поделиться этим с фанатами, которые давно ждали этого события!»













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