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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 69
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 51
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God Forbid

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13 янв 2025 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Мы хотим новой музыки, но...»

1 ноя 2024 : 		 GOD FORBID о реюнионе

24 авг 2024 : 		 Гитарист GOD FORBID записал песню AEROSMITH

3 дек 2023 : 		 Винил от GOD FORBID

7 ноя 2023 : 		 DOC COYLE не против нового GOD FORBID

28 сен 2023 : 		 Переиздание GOD FORBID выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GOD FORBID

17 ноя 2022 : 		 Гитарист GOD FORBID — о возвращении на сцену

14 сен 2022 : 		 Видео с первого за 9 лет концерта GOD FORBID

15 мар 2022 : 		 GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL

9 апр 2021 : 		 Альбом GOD FORBID выйдет на виниле

19 авг 2013 : 		 GOD FORBID объявили о распаде

26 июл 2013 : 		 Гитарист GOD FORBID основал рок-группу

2 авг 2012 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Ситуация с Randy Blythe'ом может повлиять на мое решение о посещении Чехии»

13 июл 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 июл 2012 : 		 Демонстрационное видео GOD FORBID

22 мар 2012 : 		 Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID

20 мар 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 мар 2012 : 		 Новая песня GOD FORBID

17 фев 2012 : 		 Семпл нового трека GOD FORBID

15 фев 2012 : 		 Название нового альбома GOD FORBID и его обложка

13 янв 2012 : 		 Новый альбом GOD FORBID микшируется

10 окт 2011 : 		 GOD FORBID готовятся к студийной работе

3 сен 2011 : 		 Новое демо GOD FORBID

9 авг 2011 : 		 GOD FORBID на VICTORY RECORDS

7 авг 2010 : 		 DAN NELSON исполнил кавер-версию PANTERA вместе с GOD FORBID
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Вокалист GOD FORBID: «Мы хотим новой музыки, но...»



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В недавнем интервью у BYRON DAVIS'a спросили, были ли между ним и его коллегами по группе какие-либо разговоры о новой музыке:

«У нас были первоначальные разговоры на эту тему. И я пытаюсь вернуть эти обсуждения.

Мы все живем отдельными жизнями. У двоих членов группы полноценные семьи, так что если мы собираемся что-то делать, в этом должен быть смысл. К сожалению, мы сейчас не на том этапе, когда у нас есть запас денег, чтобы все это осуществить, поэтому нам приходится быть финансово ответственными каждый раз, когда мы решаем заняться проектом, чтобы понять, есть ли в этом финансовый резон. Это не похоже на группу, которая распалась, и все по-прежнему живут в одном районе. Сейчас мы разбросаны по всей территории США. Так что все это играет свою роль.

Если люди действительно хотят нас увидеть, я с радостью приеду, но в этом должен быть смысл. Потому что я не собираюсь ставить под угрозу будущее своей личной жизни, которую мне пришлось отстраивать заново. И я не ожидаю и не знаю, что кто-то еще в группе сделает то же самое в отношении себя. Мы должны подходить к вопросу с умом, и в этом должен быть смысл.

Я полагаю, что пока у нас не появится новая музыка, все остальное — это просто игра... Это не совсем игра в себя. Это просто... Дружище, я хочу новую музыку. Ребята из группы хотят новой музыки. Если честно, я бы предпочел тратить время на написание музыки, а не на концерты. Я хочу выйти на сцену и предложить что-то новое. Да, у нас есть пара би-сайдов, которые никто никогда не слышал, но я хочу иметь новую актуальную музыку. Так что посмотрим, что получится. У всех свои графики. И потом, GOD FORBID не из тех групп, которые просто выкидывают что-то вместе. Когда мы пишем, мы не торопимся и не спешим. К счастью для нас, все в нашей компании придерживаются принципа честности, так что они не собираются выпускать какую-то ерунду. Так что, прежде чем части закрепились как единое целое, им придется несколько раз пройти через «перчатку». А потом мы соберем все вместе, сделаем несколько демо-версий. Я уже начал разговаривать со своим человеком, который продюсировал многие из тех материалов, что мы делали, по поводу вокала. Так что когда мы сделаем материал, это будет запись, достойная называться «GOD FORBID»; она не будет просто сляпана. Так что если это займет немного больше времени, оно того стоит. Не, чувак, мы не можем появляться с какой-то ерундой. Мы должны поставить на нем печать GOD FORBID. Это не может быть меньше, чем; это должно быть больше, чем. У нас есть бэк-каталог, который выдержал испытание временем, и новое дерьмо тоже должно выдержать испытание временем. Так что именно так мы и подходим к процессу сочинения».




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13 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
God Forbid и Sevendust - это одна и та же группа, да?

просмотров: 138

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