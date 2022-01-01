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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 23
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим ад... 8
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God Forbid

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28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GOD FORBID

17 ноя 2022 : 		 Гитарист GOD FORBID — о возвращении на сцену

14 сен 2022 : 		 Видео с первого за 9 лет концерта GOD FORBID

15 мар 2022 : 		 GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL

9 апр 2021 : 		 Альбом GOD FORBID выйдет на виниле

19 авг 2013 : 		 GOD FORBID объявили о распаде

26 июл 2013 : 		 Гитарист GOD FORBID основал рок-группу

2 авг 2012 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Ситуация с Randy Blythe'ом может повлиять на мое решение о посещении Чехии»

13 июл 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 июл 2012 : 		 Демонстрационное видео GOD FORBID

22 мар 2012 : 		 Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID

20 мар 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 мар 2012 : 		 Новая песня GOD FORBID

17 фев 2012 : 		 Семпл нового трека GOD FORBID

15 фев 2012 : 		 Название нового альбома GOD FORBID и его обложка

13 янв 2012 : 		 Новый альбом GOD FORBID микшируется

10 окт 2011 : 		 GOD FORBID готовятся к студийной работе

3 сен 2011 : 		 Новое демо GOD FORBID

9 авг 2011 : 		 GOD FORBID на VICTORY RECORDS

7 авг 2010 : 		 DAN NELSON исполнил кавер-версию PANTERA вместе с GOD FORBID

20 янв 2010 : 		 GOD FORBID анонсировали нового участника

30 дек 2009 : 		 Вокалист GOD FORBID о смерти ударника AVENGED SEVENFOLD

11 фев 2009 : 		 Новый альбом GOD FORBID online!

28 янв 2009 : 		 Новая песня GOD FORBID в сети

19 дек 2008 : 		 GOD FORBID раскрыли обложку и трек-лист нового альбома

7 дек 2008 : 		 GOD FORBID: новая песня в сети
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|||| 28 дек 2022

Профессиональное видео с выступления GOD FORBID



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Профессиональное видео с выступления GOD FORBID, которое состоялось в рамках фестиваля Blue Ridge Rock, доступно для просмотра ниже.




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