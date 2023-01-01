7 ноя 2023



DOC COYLE не против нового GOD FORBID



В рамках беседы с гитаристом GOD FORBID был задан вопрос, есть ли какие-то планы относительно нового материала:



«Официально ничего. По сути, мы проводим по одному событию за раз. Потому что для некоторых ребят это слишком сложно - у них дети, у них работа. Им нелегко уделять этому много времени. Поэтому я не хочу рассчитывать на то, что люди сумеют это сделать. Я бы с удовольствием это сделал. Но если мы намерены заниматься этой работой, все должны быть на одной волне, чтобы взять на себя такую ответственность, потому что она действительно существует. Если вы подписываете контракт на запись альбома, есть ожидания, есть ответственность. И, конечно, если мы что-то сделали, вы хотите, чтобы это было здорово. Ты не хочешь, чтобы это было просто хорошо. Вы хотите, чтобы это было нечто, к чему мы относимся серьезно. Но интерес есть. Так что если мы к этому будем по-настоящему готовы, то перед нами откроются большие возможности. И я полагаю, что сейчас группа пользуется спросом и поддержкой, что для меня очень приятно. Я совершенно не ожидал такого.



Просто здорово, потому что мне кажется, что в течение очень долгого времени мы считали себя недооцененными, и здорово, что люди, похоже, искренне увлечены группой. Ты создаешь материал и смотришь, есть ли у него перспективы, выдержит ли он испытание временем. И я почувствовал, что наш материал очень хорошо выдержал испытание временем. Я никогда не думал, что у меня будет возможность делать то, что мы делаем сейчас. Так что для меня это истинное счастье. Я просто люблю проводить время с ребятами. Я люблю ребят, и просто на уровне дружбы это очень здорово».







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