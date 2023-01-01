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*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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God Forbid

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15 мар 2022 : 		 GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL

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19 авг 2013 : 		 GOD FORBID объявили о распаде

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2 июл 2012 : 		 Демонстрационное видео GOD FORBID

22 мар 2012 : 		 Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID

20 мар 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 мар 2012 : 		 Новая песня GOD FORBID

17 фев 2012 : 		 Семпл нового трека GOD FORBID

15 фев 2012 : 		 Название нового альбома GOD FORBID и его обложка

13 янв 2012 : 		 Новый альбом GOD FORBID микшируется

10 окт 2011 : 		 GOD FORBID готовятся к студийной работе

3 сен 2011 : 		 Новое демо GOD FORBID

9 авг 2011 : 		 GOD FORBID на VICTORY RECORDS

7 авг 2010 : 		 DAN NELSON исполнил кавер-версию PANTERA вместе с GOD FORBID

20 янв 2010 : 		 GOD FORBID анонсировали нового участника

30 дек 2009 : 		 Вокалист GOD FORBID о смерти ударника AVENGED SEVENFOLD

11 фев 2009 : 		 Новый альбом GOD FORBID online!

28 янв 2009 : 		 Новая песня GOD FORBID в сети
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|||| 7 ноя 2023

DOC COYLE не против нового GOD FORBID



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В рамках беседы с гитаристом GOD FORBID был задан вопрос, есть ли какие-то планы относительно нового материала:

«Официально ничего. По сути, мы проводим по одному событию за раз. Потому что для некоторых ребят это слишком сложно - у них дети, у них работа. Им нелегко уделять этому много времени. Поэтому я не хочу рассчитывать на то, что люди сумеют это сделать. Я бы с удовольствием это сделал. Но если мы намерены заниматься этой работой, все должны быть на одной волне, чтобы взять на себя такую ответственность, потому что она действительно существует. Если вы подписываете контракт на запись альбома, есть ожидания, есть ответственность. И, конечно, если мы что-то сделали, вы хотите, чтобы это было здорово. Ты не хочешь, чтобы это было просто хорошо. Вы хотите, чтобы это было нечто, к чему мы относимся серьезно. Но интерес есть. Так что если мы к этому будем по-настоящему готовы, то перед нами откроются большие возможности. И я полагаю, что сейчас группа пользуется спросом и поддержкой, что для меня очень приятно. Я совершенно не ожидал такого.

Просто здорово, потому что мне кажется, что в течение очень долгого времени мы считали себя недооцененными, и здорово, что люди, похоже, искренне увлечены группой. Ты создаешь материал и смотришь, есть ли у него перспективы, выдержит ли он испытание временем. И я почувствовал, что наш материал очень хорошо выдержал испытание временем. Я никогда не думал, что у меня будет возможность делать то, что мы делаем сейчас. Так что для меня это истинное счастье. Я просто люблю проводить время с ребятами. Я люблю ребят, и просто на уровне дружбы это очень здорово».




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