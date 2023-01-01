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Переиздание GOD FORBID выйдет осенью



M-Theory Audio 20 октября на виниле выпустит альбом 2005 года GOD FORBID "IV: Constitution Of Treason".



«Мы с большой гордостью объявляем о выпуске альбома God Forbid "IV: Constitution Of Treason" на виниле. Хотя почти 20 лет назад был выпущен небольшой тираж как picture disc, сейчас спрос на винил со стороны фанатов гораздо более горячий», — говорит гитарист Doc Coyle. «Многие считают Constitution лучшим альбомом God Forbid, и я не могу не выразить радости по поводу того, что могу дать всем возможность заново познакомиться с этим классическим альбомом в самом лучшем виде!»







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