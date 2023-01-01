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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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God Forbid

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28 сен 2023 : 		 Переиздание GOD FORBID выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GOD FORBID

17 ноя 2022 : 		 Гитарист GOD FORBID — о возвращении на сцену

14 сен 2022 : 		 Видео с первого за 9 лет концерта GOD FORBID

15 мар 2022 : 		 GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL

9 апр 2021 : 		 Альбом GOD FORBID выйдет на виниле

19 авг 2013 : 		 GOD FORBID объявили о распаде

26 июл 2013 : 		 Гитарист GOD FORBID основал рок-группу

2 авг 2012 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Ситуация с Randy Blythe'ом может повлиять на мое решение о посещении Чехии»

13 июл 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 июл 2012 : 		 Демонстрационное видео GOD FORBID

22 мар 2012 : 		 Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID

20 мар 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 мар 2012 : 		 Новая песня GOD FORBID

17 фев 2012 : 		 Семпл нового трека GOD FORBID

15 фев 2012 : 		 Название нового альбома GOD FORBID и его обложка

13 янв 2012 : 		 Новый альбом GOD FORBID микшируется

10 окт 2011 : 		 GOD FORBID готовятся к студийной работе

3 сен 2011 : 		 Новое демо GOD FORBID

9 авг 2011 : 		 GOD FORBID на VICTORY RECORDS

7 авг 2010 : 		 DAN NELSON исполнил кавер-версию PANTERA вместе с GOD FORBID

20 янв 2010 : 		 GOD FORBID анонсировали нового участника

30 дек 2009 : 		 Вокалист GOD FORBID о смерти ударника AVENGED SEVENFOLD

11 фев 2009 : 		 Новый альбом GOD FORBID online!

28 янв 2009 : 		 Новая песня GOD FORBID в сети

19 дек 2008 : 		 GOD FORBID раскрыли обложку и трек-лист нового альбома
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Переиздание GOD FORBID выйдет осенью



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M-Theory Audio 20 октября на виниле выпустит альбом 2005 года GOD FORBID "IV: Constitution Of Treason".

«Мы с большой гордостью объявляем о выпуске альбома God Forbid "IV: Constitution Of Treason" на виниле. Хотя почти 20 лет назад был выпущен небольшой тираж как picture disc, сейчас спрос на винил со стороны фанатов гораздо более горячий», — говорит гитарист Doc Coyle. «Многие считают Constitution лучшим альбомом God Forbid, и я не могу не выразить радости по поводу того, что могу дать всем возможность заново познакомиться с этим классическим альбомом в самом лучшем виде!»

GOD FORBID вЂ“ IV: Constitution Of Treason To Receive Deluxe Reissue Treatment




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