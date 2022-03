сегодня



JEFF YOUNG & FRIENDS почтили память Рэнди Роудса



Ultimate Jam Night почтили память Рэнди Роудса на концерте 15 марта в The Whisky A Go Go, West Hollywood, California.



Состав:



Lucia Marco - Vocals

Jeff Young - Electric Guitar

Luis E. Villegas - Acoustic Guitar

Holly West - Bass

Tosha Jones - Drums

Chris Turbis - Keys

Emily V - Violin







