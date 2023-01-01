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Jeff Young

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JEFF YOUNG — о сложностях с турами



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Бывший гитарист MEGADETH JEFF YOUNG в рамках беседы с "Brutally Delicious" поделился информацией о том, с какими сложностями сталкиваются группы в настоящий момент:

«Это пост-скамдемия, и все ведут себя как слабоумные после неё... У нас всё отлично, но можно совершенно чётко ощутить разницу в мире, в бизнесе. Существуют проблемы с посещаемостью даже у известных групп — я не хочу называть их имена, но вспомните некоторые популярные группы, которые выступают прямо сейчас с посещаемостью 60 процентов от того, что они обычно собирают, то есть распродаются. И я полагаю, что отчасти это потому, что после скамдемии люди были настолько приучены сидеть дома, что именно это и стало их целью — просто сидеть дома, не выходить на улицу и бояться появляться на людях... Плюс деньги — у людей нет тех денег, что были до скамдемии, потому что многие из них работали в семейных магазинчиках. Поэтому я считаю, что у людей нет такой роскоши, как раньше, чтобы ходить на концерты, даже если они этого хотят. Тем не менее, нам очень повезло, что на наши концерты приходят люди с очень серьёзными взглядами. Мы только что играли в маленьком городке в Пенсильвании, и у нас было 18 VIP-персон. А это не дёшево. И немало VIP-персон, которые готовы выложить такие деньги, чтобы встретиться с нами после саундчека и просто получить автографы.

Так что мы очень рады. Мы абсолютно новая группа, не выпустившая ни одной пластинки. Наши DVD и CD выходят 24 марта. Но у нас нет ни одного сингла на радио. Никакого послужного списка, кроме четырёх концертов, которые мы дали в октябре. Так что мы делаем это нестандартным способом, придумывая собственные правила по ходу дела. И это работает. Мы готовимся к поездке в Австралию. У нас четыре концерта в Австралии. Скоро мы объявим о Мексике, затем о Южной Америке, и так далее, а также о других датах в США».




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