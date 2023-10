сегодня



JEFF YOUNG и DAVID ELLEFSON замутили еще одну группу



JEFF YOUNG в интервью Metal Express Radio сообщил, что вместе с DAVID'ом ELLEFSON'ом они создали еще одну группу, в которую также входят Fred Aching и "некий" бразильский вокалист.



«Все говорят, что у KINGS OF THRASH выходит оригинальный альбом, но это не KINGS OF THRASH. Chaz [Leon] — наш вокалист, который будет исполнять песни MEGADETH [в составе KINGS OF THRASH], но для оригинального материала мы с Ellefson'ом пишем уже больше года; мы работаем над несколькими песнями. Мы используем одного парня из Бразилии, который просто потрясет вас, ребята. Он звучит как [Ронни Джеймс] Дио, Крис Корнелл и Rob Halford. У него идеальная подача, так что он никогда не ошибается. Это безумие».



На вопрос о том, каково это — снова играть с Ellefson'ом после стольких лет, он ответил:



«Это очень здорово. В свое время у нас не было возможности узнать друг друга, потому что, как мне кажется, Dave Mustaine был как ядовитая заноза в заднице. Но теперь, когда это ушло, мы не только встречаемся... Потому что с тех пор мы прожили, наверное, десять разных жизней. Мы стали другими людьми. Мы стали более зрелыми и узнаем друг друга в совершенно другом масштабе времени и пространства. Так что это как ностальгия плюс что-то новое».







