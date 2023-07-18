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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 33
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 18
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Jeff Young

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JEFF YOUNG о подкладках



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JEFF YOUNG в интервью Syncin' Stanley ответил на вопрос, что он думает о музыкантах, использующих заранее записанную музыку на концертах:

«Я не большой их поклонник — совсем не поклонник. Может быть, если это нужно для каких-то посторонних, дополнительных оркестровых партий или гигантского хора. Вспомните QUEEN, когда они исполняли "Bohemian Rhapsody" во время тура "News Of The World". Они уходили со сцены во время средней части и пускали плёнку, а затем выходили на сцену для [остальной части песни]. Так и надо делать. Но если ты выходишь на сцену в стиле MILLI VANILLI и симулируешь свой вокал, я не считаю это искусством; это больше похоже на лохотрон».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Ставь лихтенштейн, если этих Милли Ванилли знаешь только по фильму Борат.
Like!1
18 июл 2023
O
Old Nothing
Янг прав на все 100!!! вобще незнаю кто такой етот шпили -говнили!!!!

просмотров: 408

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