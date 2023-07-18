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JEFF YOUNG о подкладках



JEFF YOUNG в интервью Syncin' Stanley ответил на вопрос, что он думает о музыкантах, использующих заранее записанную музыку на концертах:



«Я не большой их поклонник — совсем не поклонник. Может быть, если это нужно для каких-то посторонних, дополнительных оркестровых партий или гигантского хора. Вспомните QUEEN, когда они исполняли "Bohemian Rhapsody" во время тура "News Of The World". Они уходили со сцены во время средней части и пускали плёнку, а затем выходили на сцену для [остальной части песни]. Так и надо делать. Но если ты выходишь на сцену в стиле MILLI VANILLI и симулируешь свой вокал, я не считаю это искусством; это больше похоже на лохотрон».







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