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Jeff Young

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JEFF YOUNG: «Я работаю над сольным альбомом уже 11 лет»



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Бывший гитарист MEGADETH и нынешний участник KINGS OF THRASH Jeff Young в недавнем интервью ответил на вопрос, планируется ли выпуск какого-то сольного студийного материала:

«Я работаю над альбомом под названием "rEvolutions", с маленькой буквы "r" и большой "e", потому что это "обороты на вертушке", но это также и моя "эволюция". Я работаю над ним уже 11 лет. И в нём участвуют все музыканты, которых я встретил на своём пути, одни из лучших исполнителей на планете, включая Mohini Dey, которая играет по всему миру в этом году. Она есть на нескольких треках. Несколько замечательных вокалистов, отличных барабанщиков, басистов».

Насчёт музыкального направления своего нового сольного материала, Jeff сказал следующее:

«В альбоме присутствует хард-роковое настроение, но также много фанка и вибраций world music, и он по-настоящему танцевальный. Но это также эволюция средств записи, потому что технологии записи сегодня и 11 лет назад сильно отличаются, это совершенно другой мир. Так что здорово, что люди не только смогут почувствовать мою эволюцию, но и... Многие альбомы звучат одинаково от трека к треку. Мой альбом будет другим, потому что он был создан в разных студиях, разными звукоинженерами и в разные годы».




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21 фев 2025
g
gravitgroove
да выпусти для начала, а потом поговорим.
21 фев 2025
R
Rutger
"Я работаю над ним уже 11 лет. И в нём участвуют все музыканты, которых я встретил на своём пути. Многие за это время уже умерли, их место занимают другие".
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