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JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое»



JEFF YOUNG в рамках недавней беседы коснулся своего времени пребывания в составе MEGADETH:



«Когда я был в группе, я был самым главным фанатом гитары. Я просто сидел в своей комнате и играл на гитаре, я прятался в ванной комнате в отеле Holiday Inn, пока "тот парень" пытался заснуть с похмелья в номере. А если ты играешь на хоккейных аренах, то я мог настраиваться в душе. У нас были маленькие Marshall'ы, и я устанавливал мини-стек в душе, там была отличная реверберация. Я играл каждую свободную минуту. А когда ты этим не занимаешься, ты либо в музыкальном магазине на автограф-сессии, либо на MTV, на фотосессии. В те времена мы давали кучу телефонных интервью. Все четверо из нас ежедневно давали по несколько интервью. Мы реально старались рекламировать пластинку и распространять информацию о ней».



Это была довольно мрачная эпоха для Megadeth. Полагаю, ты не был основным любителем вечеринок?



«Я, как Ted Nugent, не люблю находиться среди пьяных людей. Поэтому я не люблю находиться рядом с угашенными людьми. Вот почему в итоге я поселился в комнате с Ником (Менза, барабанный техник в то время). Я пытался быть в группе, но не в ее среде. Я старался быть максимально эффективным, потому что музыка — это ведь сложная задачка, не так ли? Я просто хотел играть как можно лучше каждый вечер, как можно лучше. И я знал, что не смогу этого сделать, будучи под кайфом. Я был просто поражен тем, что они пытаются это сделать, будучи пьяными. "Как ты встаешь по утрам, чувак?" Потому что я ненавижу это чувство. Я не хочу выходить на сцену с таким ощущением. Например, с похмельем и готовностью заснуть. Я хочу быть заряженным энергией. Мы все были на двух разных частотах, поэтому я недолго продержался в коллективе, потому что не хотел находиться в такой атмосфере — это тянет тебя вниз и не дает развития».







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