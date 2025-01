сегодня



Новое видео SILVERSTEIN



"Don't Let Me Get Too Low", новое видео группы SILVERSTEIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Antibloom", выходящего 21 февраля:



01. Mercy Mercy

02. Don't Let Me Get Too Low

03. Confession

04. A Little Fight

05. Skin & Bones

06. I Will Destroy This

07. Stress

08. Cherry Coke







