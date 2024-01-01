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19 окт 2024
SILVERSTEIN готовят двойной альбом
SILVERSTEIN сообщили о том, что в следующем году выйдет сразу два релиза: 21 февраля состоится выпуск "Antibloom", а позднее выйдет и "Pink Moon". Видео на "Confession" доступно ниже.
«В 2025 году мы будем отмечать 25-летие группы. Поэтому мы посчитали, что для такой важной вехи стоит провести самую масштабную кампанию за всю нашу карьеру. Мы почувствовали невероятное вдохновение и вложили в этот двойной альбом все, что узнали/почувствовали/пережили. Говорят, что на написание дебютного альбома у артиста уходит вся жизнь, но, поскольку группа начала свою карьеру так рано, нам показалось, что на написание 'Antibloom' / 'Pink Moon' ушло 25 лет — полное собрание нашего музыкального стиля и идей, которые мы заложили за эти годы».
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