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Jimi Hendrix

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В Исландии покажут член Джими Хендрикса



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Перед своей смертью в прошлом месяце бывшая группи Синтия "Plaster Caster" Олбриттон, прославившаяся своими скульптурами пениса Джими Хендрикса и других культовых рок-звёзд, передала в дар Исландскому фаллологическому музею одну из нескольких литых копий гениталий легендарного гитариста. Теперь будущие гости музея смогут приобщиться к легендарному члену из истории рок-н-ролла. Слепок будет представлен во время закрытого мероприятия, которое состоится в помещении Фаллологического музея в центре Рейкьявика в начале июня.

Хендрикс был самым известным слепком Синтии и одним из её первых, сделанных в феврале 1968 года. Десятилетие назад Синтия рассказала журналу Rock Scene:

«Джими Хендрикс приезжал в город. Он был моей первой настоящей рок-звездой, которая погрузила в меня свой член, и это было невероятно. Мы оказались в отеле первыми и были единственными группиз в номере Джими Хендрикса. Это был не самый первый наш опыт. Я сначала попробовала его на нескольких гражданских, чтобы быть готовой к Джими. Он для меня самый знаменитый. Нет, не самый большой. Есть и другие "побольше". Но я не могу сказать, был ли он для меня самым возбуждающим или нет. Потому что это мои милые детки, я их мама, и я очень демократична со всеми своими детьми. Я не люблю играть в любимчиков. Я люблю их всех. Все они были одинаково захватывающими, странными и непохожими друг на друга».

Согласно Variety, в «коллекции» Синтии также фигурировали Уэйн Kramer из MC5, Pete Shelley из THE BUZZCOCKS, Jello Biafra из DEAD KENNEDYS, а также женская грудь Laetitia'ы Sadier из STEREOLAB, Sally Timms из MEKONS, PEACHES, Karen O из YEAH YEAH YEAHS и множество других. Позже она расширила круг своих объектов, включив в него кинематографистов и других артистов, и в итоге собрала коллекцию из 50 гипсовых фаллосов.

Олбриттон, чей метод изготовления гипсовых слепков включал использование вещества для изготовления стоматологических форм под названием альгинат, был увековечен в песне группы KISS "Plaster Caster", а одноимённый документальный фильм 2001 года стал хроникой её творческого наследия.

Исландский фаллологический музей — детище Сигурдура Хьяртарсона, коллекционера образцов всех млекопитающих Исландии, а также многих зарубежных видов, всего около 300. Его коллекция зародилась в 1974 году, когда друг подарил ему пизл (бычий пенис) в качестве бича.

Hendrix phallus cast to The Icelandic Phallological Museum.
It is with feelings of sadness and pride, that The Phallological Museum announces that prior to passing, Cynthia К№Plaster CasterК№ Albritton, decided to donate to the museum with one of a few casts of Jimi Hendrix.






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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26 май 2022
f
father
Без члена Хэлфорда коллекцию нельзя считать полноценной
26 май 2022
gravitgroove
Если бы не мумия Ильича в центре Москвы, можно было бы порассуждать о духовных ценностях и упадке нравственности в культуре западной цивилизации по другую сторону атлантического океана.
Like!1
26 май 2022
C
Corpsegrinder04
Члена старины Адольфа у Синтии там нет в загажнике случайно. А то можно было бы и на Украину проездом заскочить.
26 май 2022
ElectricRetard
Corpsegrinder04, эх, только хотел зайти написать, что считаю каунтдаун до появления главного любителя членов в комментах, но ты как всегда на горяченькое :3

просмотров: 446

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